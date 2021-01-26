Пряности из российских магазинов оказались опасными для здоровья

В пряностях из российских магазинов нашли кишечную палочку и плесень, которые могут быть опасны для здоровья, поскольку способны вызвать кишечное расстройство. Об этом свидетельствуют результаты исследования Роскачества, которые поступили в редакцию «Ленты.ру».

В общей сложности специалисты проверили девять видов пряностей 15 торговых марок. Среди проверенной продукции — лавровый лист, красный острый перец, паприка, куркума, корица, кунжут, тмин, чеснок и гвоздика. Тест на безопасность не прошел красный молотый острый перец марки «Просто!». Превышение количества бактерий может быть связано с неправильным хранением пряности, например, несоблюдением температурного режима или влажности.

Тест на безопасность не прошла также куркума «Едим дома» и паприка Vegeta. В пряностях этих марок слишком большое количество плесени. В паприке «Индана» нашли бактерии группы кишечной палочки и превышение по плесени. В куркуме Cykoria S.A. оказалось повышено количество микробов в целом. В красном молотом остром перце той же марки нашли превышение по бактериям и плесени, в лавровом листе — превышение по плесени.

Никаких нарушений эксперты не выявили в кунжуте марок «Волшебное дерево», «Индана», «Националь» и Cykoria S.A. Лучший сушеный чеснок оказался у брендов «Волшебное дерево» и Globus. Качественная корица выявлена у марки «Галео» и Kamis. У последней марки также оказались лучший лавровый лист, куркума, чеснок гранулированный и гвоздика.