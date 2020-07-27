Россиян предупредили об опасном хлебе

Эксперты Роскачества предупредили об опасности употребления хлеба с плесенью, а также указали, в каких случаях она появляется, и по каким признакам это можно определить. Материал размещен на сайте организации.

Чаще всего поражение можно обнаружить в хлебе, который продается в нарезанном и упакованном виде, поскольку таким образом увеличивается площадь поверхностей, доступных для плесени.

Полимерная пленка увеличивает опасность развития грибка, так как из такой упаковки не испаряется конденсат. В бумаге или под полотенцем появление плесени менее вероятно. Но лучше всего оставлять хлеб в хлебнице при температуре воздуха 20-25 градусов и влажности не более 70 процентов.

Единственное исключение — изделия с пониженной влажностью, например сушки, сухари, соломка, где полимерная пленка не так опасна. Однако при нарушении целостности упаковки и как следствие проникновения внутрь влаги, плесень может появиться и там.

Эксперты предупреждают, что хлеб с плесенью необходимо выкидывать, только отрезать пораженную часть нельзя. Дело в том, что сам грибок проникает в продукт до появления видимого пушистого налета, так что остальная часть к моменту возникновения плесени тоже может быть поражена.

Плесень бывает различных цветов: белого, серого, зеленого, желтого, голубоватого, черного, но чаще всего на хлебе она зеленая или черная. Большая часть из них опасна для человека, более того, некоторые виды продуцируют вещества, имеющие острое токсическое или канцерогенное действие.

Лучше всего, отмечается в материале, ориентироваться на вкус и запах. Если у изделия он легкий прогорклый или плесневелый, то процесс микробной порчи уже начался.

Скорость появления плесени зависит от способа приготовления, санитарного состояния производства. Для пшеничных хлебобулочных изделий, приготовленных ускоренным способом, без опары и закваски, точно безопасный срок хранения составляет 24 часа, для пшеничных изделий, приготовленных по длительной технологии — 36 часов. Ржаной и ржано-пшеничный хлеб точно можно употреблять в течение 40 часов.

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