Россиян научили выбирать полезное мороженое

Россиянам дали советы по выбору мороженого и научили выбирать полезные продукты. Об этом говорится в исследовании «Роскачества», которое есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Специалисты напомнили, что в классическом мороженом (молочном, сливочном и пломбире) категорически запрещено использовать растительные жиры. В мороженом с заменителем молочного жира их использовать разрешено, но не более 50 процентов от всей массы жира продукта. Также при производстве допускается использование пищевых красителей, ароматизаторов и подсластителей.

При выборе мороженого нужно обращать внимание на его внешний вид: цвет десерта должен быть равномерным. Если мороженое в глазури, то ее состав обязательно должен быть расшифрован на упаковке. «Наличие белого налета и белых крупинок, точек на глазури говорят о нарушении технологии производства или неправильном хранении продукта», — предупредили в «Роскачестве».

Главные признаки некачественного продукта таковы: на мороженом есть кристаллики льда, упаковка смята, а после хранения в морозилке часть мороженого откалываются.