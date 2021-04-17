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Россиянам раскрыли способ спастись от сезонной аллергии

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Фото: Pixabay

Врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный в интервью радио Sputnik раскрыл россиянам способ спастись от сезонной аллергии.

Специалист заявил, что если у человека проявились симптомы поллиноза — сезонного аллергического риноконъюнктивита, необходимо идти к врачу, который подберет подходящий рецепт решения проблемы. «Симптомы не проходят в течение нескольких дней, как это бывает при вирусной инфекции, а продолжают беспокоить», — сказал он.

Если человек не может посетить врача, необходимо принять подходящий антигистаминный препарат и постараться ограничить контакт с аллергенами, посоветовал эксперт. «Также надо постараться ограничить доступ пыльцы в квартиру или любое другое помещение», — сказал он.

Ранее врач-аллерголог Владимир Болибок заявил, что основной метод лечения аллергии — это полное исключение аллергена из внешней среды пациента. Если такой возможности нет, существуют и другие способы избавления от болезни. Он отметил, что лучше всего при сезонной аллергии на цветение уезжать на время в другую климатическую зону. По словам врача, если долго не контактировать с раздражителем, то аллергия сама по себе проходит.

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