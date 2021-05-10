Россиян предупредили об опасности плесени на стенах

Инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков предупредил об опасности плесени на стенах в беседе с радио Sputnik.

По его словам, пятна плесени образовываются скоплением микроскопических грибов разных видов. Некоторые из них патогенны, они способны размножаться в тканях человека и приводить к серьезным заболеваниям.

Эксперт отметил, что здоровые люди устойчивы к воздействию грибков, если концентрация этих патогенов невелика. Однако человек, который страдает хроническими заболеваниями или перенес операцию, находится в зоне риска. Специалист добавил, что особенно опасна плесень для людей с ослабленным иммунитетом. Он также подчеркнул, что человек, принимающий антибиотики, еще более уязвим для грибковой инфекции.

Кроме того, жильцам квартир с пятнами плесени на стенах угрожает аллергия. Дьяков отметил, что моющие средства способны лишь временно ликвидировать грибок в помещении. Он добавил, что есть только один способ избавиться от плесени навсегда. По его словам, необходимо ликвидировать ее первопричину, то есть сырость.

Ранее эксперты Роскачества предупредили об опасности хлеба с плесенью. Его употребление может привести к бронхиальной астме, аллергии, аспергиллезу и заметно ослабить иммунную систему человека. Чаще всего на хлебе образуется зеленая или черная плесень, реже — белая, серая, желтая, голубоватая. Большинство из них представляет угрозу для здоровья. Также некоторые виды продуцируют вещества с острым токсическим или канцерогенным действием.