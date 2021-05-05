Россиянам назвали опасные для любой кожи продукты

Некоторые продукты могут быть опасны для кожи любого типа и состояния. Об этом рассказал российский врач высшей категории Владимир Зайцев, передает iReactor.

По словам Зайцева, кожа остро реагирует на продукты-аллергены. Он уточнил, что иногда человек не знает, что у него есть аллергия, и это надо проверить.

Негативно на состояние кожи влияют аджика, горчица, хрен, кетчупы, чипсы, сухарики и подобные им продукты. Соленые продукты, например, соленья или маринованные огурцы, также могут вызвать реакцию. К высыпаниям могут привести жирная и сладкая пища.

«Такие продукты не должны быть включены в ежедневный рацион. Нам нужны овощи, фрукты, каши — все то, что обволакивает слизистую, должно быть в основе рациона. Нужно употреблять большое количество зелени: сельдерея, листьев салата, шпината», — пояснил Зайцев.

Он добавил, что для очищения желудочно-кишечного тракта, на состояние которого может реагировать кожа, надо начинать утро с двух столовых ложек масла (льняного рапсового, горчичного или соевого), и полулитра теплой воды.

После праздничного застолья на очистку организма требуется около трех суток, в эти дни стоит избегать слишком жирной, соленой и сладкой пищи, отметил медик.