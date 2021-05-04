Россия
 
Последние новости
Число погибших при обрушении метромоста в Мехико возросло до 20
Россиянин пойдет в мэры Нью-Йорка
Стало известно о еще одном досье с компроматом на Трампа
Россияне рассказали о желанных странах для путешествий
Тренер российских хоккеистов-юниоров объяснил победу команды в четвертьфинале ЧМ
Россияне оценили свои заработки в майские праздники
Греческие журналисты объявили 24-часовую забастовку
Момент крушения моста в Мехико попал на видео
Диетолог раскрыла способы избежать переедания во время праздников
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянам предсказали рекорд по потреблению мороженого

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Hoshino Resort Tomamu / Globallookpress.com

Россиянам предсказано рекордное потребление мороженого в текущем году. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Россельхозбанк (РСХБ).

«Объем потребления мороженого в России по итогам текущего года увеличится на 1 процент — до рекордных за последние десять лет 448 тысяч тонн, или 3,1 килограмма на душу населения», — заявили в организации.

Согласно Центру отраслевой экспертизы (ЦОЭ) РСХБ, в текущем году Россия может произвести на 3 процента больше мороженого, чем в прошлом, в результате чего годовой объема выпуска данного продукта достигнет 463 тысяч тонн.

Специалисты отметили изменения в каналах продаж мороженого, связанные с самоизоляцией. «Так, в 2020 году выросли продажи мультипорционных форматов, рассчитанных на несколько человек. Кроме того, мороженое стали больше есть дома, заказывая доставку через интернет», — заявил руководитель ЦОЭ Андрей Дальнов.

Также эксперты ожидают снижения объемов импорта мороженого в Россию и роста экспорта данной продукции, в частности, в Китай.

В апреле издание The Sidney Morning Herald сообщило, что в Италии решили бороться с недобросовестными продавцами мороженого, которые с помощью сжатого воздуха заставляют десерты выглядеть более объемными.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Италии решили законодательно запретить плохое мороженое
Доктор Комаровский назвал худшие способы укрепить иммунитет
Навальный рассказал про засолку огурцов и приготовление мороженого в СИЗО