Россиянам предсказали рекорд по потреблению мороженого

Россиянам предсказано рекордное потребление мороженого в текущем году. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Россельхозбанк (РСХБ).

«Объем потребления мороженого в России по итогам текущего года увеличится на 1 процент — до рекордных за последние десять лет 448 тысяч тонн, или 3,1 килограмма на душу населения», — заявили в организации.

Согласно Центру отраслевой экспертизы (ЦОЭ) РСХБ, в текущем году Россия может произвести на 3 процента больше мороженого, чем в прошлом, в результате чего годовой объема выпуска данного продукта достигнет 463 тысяч тонн.

Специалисты отметили изменения в каналах продаж мороженого, связанные с самоизоляцией. «Так, в 2020 году выросли продажи мультипорционных форматов, рассчитанных на несколько человек. Кроме того, мороженое стали больше есть дома, заказывая доставку через интернет», — заявил руководитель ЦОЭ Андрей Дальнов.

Также эксперты ожидают снижения объемов импорта мороженого в Россию и роста экспорта данной продукции, в частности, в Китай.

В апреле издание The Sidney Morning Herald сообщило, что в Италии решили бороться с недобросовестными продавцами мороженого, которые с помощью сжатого воздуха заставляют десерты выглядеть более объемными.