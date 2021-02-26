Доктор Комаровский назвал худшие способы укрепить иммунитет

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал худшие способы укрепить иммунитет. Список самых неэффективных методов он опубликовал в Instagram.

В перечень вошли биологически активные добавки (БАД), лук и чеснок, а также иммуномодуляторы. Кроме того, по мнению доктора, укрепить иммунитет не помогают ни элеутерококк, ни эхинацея. К неэффективным способам он также отнес различные амулеты от вирусов и гомеопатию.

В этой же публикации врач перечислил несколько полезных для иммунной системы привычек: полноценный сон, отказ от алкоголя и курения и полноценное питание. Укрепить иммунитет помогают умеренные физические нагрузки и положительные эмоции. В список эффективных способов Комаровский вдобавок включил вакцинацию.

Ранее Комаровский рассказал о влиянии поедания мороженого на иммунитет. По его словам, регулярное употребление этого продукта полезно для здоровья, так как воздействие холодом укрепляет местный иммунитет полости рта. При этом доктор обратил внимание, что воздействие холода обязательно должно быть регулярным: если употреблять мороженое раз в месяц, это не будет иметь никакого положительного эффекта.