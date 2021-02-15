Доктор Комаровский дал совет насчет вакцинации переболевшим коронавирусом

Врач и телеведущий Евгений Комаровский дал совет насчет вакцинации переболевшим коронавирусом в своем Instagram-аккаунте.

«На сегодня позиция практически всех медицинских сообществ и всех, кто реально вакцинирует, четкая и единая: прививать от коронавируса надо даже тех, кто переболел», — отметил эксперт.

По словам Комаровского, после вакцинации уровень иммунной защиты и количество антител выше, чем после перенесенной болезни.

Ранее Комаровский назвал способ снизить риск заражения коронавирусом. По его словам, «отследить» увеличение риска заражения в закрытых помещениях можно при помощи приборов, измеряющих концентрацию углекислого газа.