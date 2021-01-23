Доктор Комаровский назвал способ снизить риск заражения коронавирусом

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал способ снизить риск заражения коронавирусом. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

По его словам, «отследить» увеличение риска заражения в закрытых помещениях можно при помощи приборов, измеряющих концентрацию углекислого газа. Так, при большом скоплении людей и плохой вентиляции концентрация CO2 повышается, что позволит вовремя отреагировать. «Если в помещении высокая концентрация СО2, значит, это место потенциально опасное. Не надо туда ходить — там можно заразиться», — сказал он.

Также Комаровский объяснил, что концентрация углекислого газа свыше 1500 частей на миллион (ppm) вредна для здоровья. Для того, чтобы избежать неприятных последствий, необходимо проветривать помещения. Измерить же уровень CO2 в воздухе можно с помощью недорогих китайских приборов. Они будут показывать результат с определенной долей погрешности, но абсолютная точность измерений в этом случае не нужна, резюмировал врач.

Ранее сообщалось, что нижегородские ученые разработали прототип вакцины от коронавируса в виде капель. Данный препарат отличается тем, что он мукозальный и может использоваться детьми и пожилыми людьми. В Нижегородском НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Блохиной и Нижегородском университете также создали прототипы вакцин против норовирусной, ротавирусной и ВИЧ-инфекции.