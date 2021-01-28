Врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил опасность популярного метода народной медицины. В видео на YouTube он рассказал, почему нельзя заставлять детей дышать над горячей картошкой.

Удивившись, почему в качестве корнеплода для ингаляций выбрали именно картошку, а не свеклу или морковку, Комаровский сообщил, что эта процедура может приводить к ожогу дыхательных путей.

«Просто, ребят, если бы вы видели, какое количество детей с ожогами дыхательных путей поступает в больницы после вот этих ваших гадских ингаляций над горячим, у вас бы волосы встали дыбом», — подчеркнул доктор. Он отметил, что во время работы в больнице очень часто встречал таких пациентов.

Комаровский добавил, что этот способ лечения является абсолютно неэффективным с точки зрения медицины. По его мнению, в цивилизованной стране проведение подобных процедур должно быть под запретом. «Родитель, который заставляет ребенка дышать над картошкой или который парит ребенку ноги, — это то же самое, что родитель, который порет ребенка ремнем. Это одинаково преступно», — заключил доктор.

Ранее Комаровский развеял миф о полезности спорта. По его словам, люди часто путают спорт и физкультуру, при этом первое не имеет никакого отношения к здоровью.