Доктор Комаровский ответил на вопрос о вреде бесконтрольного просмотра мультиков

Врач и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос подписчицы о том, насколько вреден для ребенка бесконтрольный просмотр мультфильмов. Свою оценку доктор опубликовал в Instagram.

Обеспокоенная женщина рассказала, что ее четырехлетний ребенок смотрит мультики не более 60 минут в день. Однако два раза в месяц, когда он гостит у бабушки, это правило нарушается и допустимое экранное время увеличивается в несколько раз.

Подписчица отметила, что не хочет требовать соблюдения норм, чтобы не портить отношения со свекровью, и попросила доктора объяснить, насколько вредно для зрения ребенка неограниченное использование гаджетов.

Комаровский предложил женщине посмотреть на ситуацию с другой стороны. По его словам, миллионы детей годами живут в условиях несоблюдения рекомендаций педиатров, однако «никто не переживает». Врач отметил, что главное — это мир и покой в семье. Он также подчеркнул, что подписчице повезло с тем, что у ребенка есть живая и здоровая бабушка, готовая присмотреть за внуком.

«Мир, покой и благополучие важнее коррекции данной ситуации. Испортить ребенка бесконтрольным просмотром мультиков за два дня два раза в месяц невозможно. Пусть бабушка делает что хочет — ничего страшного нет», — уточнил Комаровский.

Специалист посоветовал подписчице использовать освобождающееся благодаря свекрови время для отдыха или неотложных дел. Доктор также отметил, что если ребенок приходит в гости к бабушке, то именно она устанавливает правила игры. «Либо соглашаетесь с ее правилами, либо не пускаете ребенка на ее территорию», — заключил врач.

Ранее Комаровский развеял миф о полезности спорта. По его словам, люди часто путают спорт и физкультуру, при этом первое не имеет никакого отношения к здоровью.