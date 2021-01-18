Доктор Комаровский назвал «величайшую проблему современности»

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал высочайшую чистоту «величайшей проблемой современности». Своим мнением он поделился Telegram.

По словам Комаровского, с точки зрения эволюции люди сегодня живут практически в стерильных условиях. Сразу после рождения дети попадают в среду, в которой «все моется, кипятится, очень часто стерилизуется», отметил специалист.

Поэтому, подчеркнул доктор, их иммунная система не может нормально развиваться. «А сейчас с учетом коронавируса, когда везде санитайзеры, дезинфекторы, хлор, ультрафиолетовое облучение, мы помещаем ребенка практически в стерильную среду», — указал врач.

Он пояснил, что в итоге иммунная система, которая должна ежедневно встречаться с миллиардами бактерий, сталкивается только с миллионами. «Как следствие, ненагруженная иммунная система начинает бросаться на все, что хоть чуть-чуть похоже на бактерии или на вирусы, и мы имеем чудовищные вспышки аллергических заболеваний, аутоиммунных заболеваний», — объяснил Комаровский.

Говоря о надежных способах профилактики проблем с иммунитетом у детей, доктор порекомендовал родителям давать им разнообразное питание, избегать стерильности, не кормить ребенка, если он не хочет есть. Врач также посоветовал вести такой образ жизни, «при котором у детей и взрослых после физической активности непременно будет аппетит».

Отвечая на вопрос подписчицы о том, действительно ли полезны для иммунитета кисломолочные продукты, он подчеркнул, что с их помощью можно тренировать иммунную систему ребенка — микроорганизмы в этом случае не будут нести опасности для организма. «Йогурты, кефиры и простокваши — это действительно круто. От этого сплошная польза», — заключил доктор.

Ранее Комаровский назвал причины срочно обратиться к врачу при боли в животе. По его словам, медицинская помощь необходима, если боль локализуется в правой нижней части живота, если в кале или рвотных массах имеются следы крови, а также если присутствуют любые проблемы с мочеиспусканием.