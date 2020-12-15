Доктор Комаровский объяснил разницу течения COVID-19 у взрослых и детей

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский объяснил разницу между течением COVID-19 у взрослых и детей. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Доктор пояснил, что форма заболевания зависит от возраста. Так, чем младше человек, тем больше у него шансов перенести коронавирус в легкой степени.

Дети часто могут перенести болезнь без каких-либо симптомов. Для того, чтобы удостовериться, что ребенок заболел коронавирусом, применяются те же тесты, что и для взрослых.

Ранее доктор Комаровский назвал неожиданную опасность потери обоняния при коронавирусе. По его словам, есть две ситуации, когда отсутствие обоняния может реально угрожать жизни. Первая ситуация связана с тем, что посредством обоняния человек определяет качество продуктов. Вторая ситуация, когда из-за отсутствия обоняния больной не может ощущать запах дыма и газа. Комаровский отметил, что во время отопительного сезона необходимо внимательно следить за газовым оборудованием, а также не забывать о датчиках дыма и газа.