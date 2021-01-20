Доктор Комаровский развеял миф о полезности спорта

Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял миф о полезности спорта. Свою точку зрения он изложил в видео на YouTube, отвечая на вопрос подписчика.

«Про "спорт укрепляет организм" — это вообще такая фраза, которая кажется абсолютно правильной, но на самом деле правильной не является», — отметил Комаровский и объяснил, что люди часто путают спорт и физкультуру.

Первое, по словам специалиста, не имеет никакого отношения к здоровью. «У спортсменов нет никаких особых плюсов в плане продолжительности жизни, более того, у профессиональных спортсменов есть куча спортивных травм, профессиональных проблем со здоровьем. Никакими особыми долгожителями они не являются», — рассказал доктор.

Физкультура же, по мнению специалиста, — это «совершенно другое»: «Физкультурнику не важна победа, физкультурнику важно так жить, проводить такую деятельность, чтобы это укрепляло реально здоровье».

Отвечая на вопрос подписчика о том, почему тот начал реже болеть, когда перестал заниматься спортом, Комаровский обратил его внимание на то, что во время тренировки человек не контролирует состояние слизистых оболочек. Если они пересыхают, отключается так называемый местный иммунитет. Чтобы не допустить этого, Комаровский порекомендовал пить достаточно жидкости во время физических нагрузок.

В спортивных залах же существуют проблемы с вентиляцией, температурой воздуха и влажностью, объяснил врач. «В самом зале вероятность пересыхания слизистых оболочек высокая, плюс за счет того, что там нет нормальной вентиляции, вероятность встретиться с вирусом тоже очень высокая», — добавил Комаровский и подчеркнул, что в случае его подписчика проблема могла быть не в спорте, а в том, как он им занимался.

Доктор также порекомендовал ему обратить внимание на фактор, который привел к отказу от спорта. «Может быть, в конце концов, вы перестали ходить в зал, потому что вы влюбились и у вас под боком любимый человек, от которого не хочется выползать в спортзал. И вы стали тратить энергию другими способами», — порассуждал специалист и заключил, что «любовь очень помогает не болеть».

Ранее Комаровский назвал высочайшую чистоту «величайшей проблемой современности». По его словам, сразу после рождения дети попадают в среду, в которой «все моется, кипятится, очень часто стерилизуется». Поэтому, подчеркнул доктор, их иммунная система не может нормально развиваться.