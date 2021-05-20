Мишустин предложил включить вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок

Вакцинацию от COVID-19 захотели внести в национальный календарь прививок, с соответствующей инициативой выступил премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 20 апреля.

По его словам, вакцинация должна продолжаться до формирования коллективного иммунитета.

Премьер уточнил, что соответствующие изменения в закон об иммунопрофилактике уже подготовлены. «У людей и дальше будет возможность бесплатно вакцинироваться. Предусмотрим для этого необходимое дополнительное финансирование», — сказал он, добавив, что в этом году на эти цели направят свыше 26 миллиардов рублей.

Накануне заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил возможность введения обязательной вакцинации от коронавируса в стране. По его словам, этот вопрос должны проработать эксперты.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такой вопрос на повестке не стоит, а вакцинация носит добровольный характер.

Большинство россиян (66 процентов) негативно относятся к обязательной вакцинации от COVID-19.