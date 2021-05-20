Россияне оценили идею обязательной вакцинации от COVID-19

Большинство россиян (66 процентов) негативно оценили идею обязательной вакцинации от COVID-19. Это следует из результатов опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, передает «Интерфакс».

По данным портала, среди респондентов 34-44 лет эта доля составляет 69 процентов. Основной аргумент противников обязательной вакцинации — мнение о том, что люди должны сами выбирать, делать ли им прививку, а обязательная вакцинация является нарушением прав.

Идею обязательной вакцинации одобрили 19 процентов россиян. Среди граждан от 45 лет таких людей оказалось 25 процентов.

Их главный аргумент — опасность заражения.

Еще 15 процентов затруднились оценить предложение.

Опрос проводился 19-20 мая 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 401 населенном пункте Российской Федерации, во всех федеральных округах.

19 мая заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев допустил возможность введения обязательной вакцинации от коронавируса в России в исключительных случаях. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил, что этот вопрос не поднимался в Кремле.

Заявление Медведева оценила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. Она отметила, что принудительная вакцинация в России в рамках действующего законодательства невозможна, для принятия такой меры необходимо серьезным образом менять закон.