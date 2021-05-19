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Принудительную вакцинацию в России сочли невозможной

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Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Принудительная вакцинация России в рамках действующего законодательства невозможна, для принятия такой меры необходимо серьезным образом менять законодательство. Об этом в беседе с РИА Новости заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

Специалист указала, что в соответствии с законом об охране здоровья, соотечественники имеют право добровольно принимать медицинскую помощь или отказываться от нее.

Попович также отметила, что действующий закон об иммунизации предлагает исчерпывающий перечень последствий из-за отказа от вакцинации: россиян могут не допустить до некоторых видов деятельности, ограничить в праве ребенка посещать детские дошкольные учреждения, либо заниматься деятельностью, связанной со сферами образования и здравоохранения. «Это исчерпывающий перечень, никаких иных принудительных мер в этом законе не предусмотрено», — заметила эксперт.

Она добавила, что в текущей ситуации наказание за отказ от прививки предусмотрено в том случае, если будет доказано, что решение человека повлекло вред здоровью других граждан. Попович сочла, что при действующем законодательстве меры административного принуждения к вакцинации невозможны. Чтобы это изменить, властям придется внести ряд серьезных изменений в законодательство.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил возможность введения обязательной вакцинации от коронавируса в стране. По его словам, все прививки в России носят добровольный характер, однако в исключительных случаях они могут стать обязательными.

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