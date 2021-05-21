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В Минздраве оценили идею обязательной вакцинации от COVID-19

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Вакцинация от коронавируса должна быть добровольной. Такое мнение высказал замминистра здравоохранения России Сергей Глаголев, оценивая идею обязательной вакцинации от COVID-19, передает РИА Новости.

«Мы твердо стоим на позиции того, что иммунизация должна быть добровольной. Ключевым в достижении популяционного иммунитета является доверие каждого пациента к вакцине и системе вакцинации», — сказал Глаголев.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил возможность введения обязательной вакцинации от коронавируса в стране. По его мнению все прививки в России носят добровольный характер, однако в исключительных случаях они могут стать обязательными.

По данным федерального оперштаба, в России 21 мая выявили 8937 новых случаев заражения коронавирусом.

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