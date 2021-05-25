Названы различия между двумя компонентами «Спутника V»

Вакцина от коронавируса «Спутник V» состоит из двух компонентов, поэтому прививка проходит в два этапа. Молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев объяснил, в чем заключаются различия между первым и вторым компонентом вакцины. Его слова передает радио Sputnik.

«В этих компонентах используются разные аденовирусы, поэтому иммунный ответ на вирус-носитель не мешает при втором уколе, и развивается полноценный иммунный ответ на коронавирусный антиген. Два укола на основе разных вирусов-носителей, аденовирусов — оптимальный вариант, который дает самую лучшую защиту от коронавируса», — рассказал Скулачев.

По словам биолога, при вакцинации «Спутником V» ген белка коронавируса, вызывающий иммунный ответ, доставляется в организм другим вирусом — вектором, которым является аденовирус человека. В «природном» состоянии аденовирус вызывает ОРВИ, но для изготовления вакцины его специальным образом обрабатывают, чтобы он не мог размножаться в клетках и не приводил к заболеванию, добавил Скулачев.

Также он объяснил, что произойдет, если пройти только первый этап вакцинации или повторно получить первый компонент вакцины. «Ничего страшного не будет, он [один укол] тоже дает защиту. Если врач перепутает и случайно второй укол сделает еще раз первым компонентом, в худшем случае у вас просто не будет усиления иммунитета, вся защита будет обеспечена первым уколом», — сказал он.

Ранее были названы отличия между тремя российскими вакцинами от коронавируса. «Спутник V» считается универсальной и защищает от новых штаммов коронавируса. «ЭпиВакКорона» безопасна для пожилых и людей, склонных к аллергии и имеющих проблемы со здоровьем и иммунитетом. «КовиВак» неприхотлива, ее легче хранить и транспортировать.