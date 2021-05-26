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В российском регионе решили отстранять от работы врачей без прививки от COVID-19

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Фото: Андрей Сорокин / РИА Новости

В Волгоградской области рекомендовали не допускать к работе врачей, у которых нет иммунитета к COVID-19 или прививки от коронавирусной инфекции. Об этом рассказал зампред комитета здравоохранения региона Николай Алимов, сообщает «Интерфакс».

«Руководителям ковидных госпиталей и обычных больниц рекомендовано не допускать к работе сотрудников, у которых нет иммунитета — либо они переболели, либо привились. Не устранять, а не допускать — это не карательная мера», — сказал Алимов.

Также он рассказал, что за время пандемии в Волгоградской области умер 51 медицинский работник. «Мы дорожим каждым специалистом с учетом их дефицита», — подчеркнул чиновник.

19 мая в Якутии вышло постановление главного санитарного врача республики об обязательной иммунизации населения, а глава республики Айсен Николаев потребовал ускорить процесс. 26 мая власти Якутии объяснили, что не планируют заставлять жителей прививаться от коронавируса, но выступают за массовую вакцинацию.

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