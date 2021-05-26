Роспотребнадзор Якутии назвал обязанных вакцинироваться граждан

Вакцинация против коронавирусной инфекции в Якутии становится обязательной для граждан, которые имеют профессии, связанные с высоким риском инфекционных заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

Данное требование также касается остальных юридических и физических лиц, которые не входят в вышеназванный список. Агентство, ссылаясь на сохраненную копию релиза с требованиями, указывает, что он был удален с сайта ведомства.

«Прививки против новой коронавирусной инфекции проводятся по эпидемическим показаниям и становятся обязательными. Их отсутствие влечет за собой временное отстранение от работы отдельных профессиональных групп, указанных в перечне работ согласно постановлению правительства № 825 от 15.07.1999», — отмечалось в сообщении.

Для всех остальных лиц невыполнение требований вакцинации также влечет за собой «административную ответственность за невыполнения постановления должностного лица Роспотребнадзора».

Ранее пресс-секретарь главы республики Афанасий Ноев заявил, что обязательной вакцинации от COVID-19 в Якутии не будет, в постановлении санитарного врача речь шла об организации массовой прививочной кампании. Власти отмечают, что по указанию работодателя жители республики должны подойти в прививочный пункт, чтобы вакцинироваться или написать отказ. По словам Ноева, в случае отказа от вакцинации, никто не будет наказывать работника.