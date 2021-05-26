В российских регионах оценили идею обязательной вакцинации от коронавируса

В российских регионах высказали позицию по идее о введении обязательной вакцинации от коронавируса, которая ранее была озвучена властями Якутии. Оценки подобной инициативы приводит РБК.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев объявил, что работодатели, которые не обеспечат получение прививки от COVID-19 сотрудниками, будут оштрафованы на 200 тысяч рублей. Отказавшихся от вакцинации пообещали не допускать к работе. Однако позже в пресс-службе главы региона уточнили, что речь не об обязательной вакцинации, а о массовой.

Материалы по теме Любой ценой. Пока весь мир изобретает вакцины от коронавируса, в Средней Азии людей лечат ядовитым отваром и дымом Отрицательный рост. Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?

Тем не менее после инициативы Якутии губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова поручила изучить этот опыт и «при положительных эффектах» внести соответствующие предложения.

Издание опросило другие регионы и выяснило, что в Ростовской области, Тюмени и Татарстане в настоящий момент не обсуждается вопрос об обязательной вакцинации населения от коронавируса.

В Минздраве Нижегородской области добавили, что вакцинация от коронавируса проводится бесплатно и исключительно добровольно. А в Роспотребнадзоре по Краснодарскому краю подчеркнули, что также призывают жителей добровольно сделать прививки, и темпы вакцинации у них «по сравнению с Якутией более стремительные». При этом там отметили, что в случае роста заболеваемости они рассмотрят возможность обязательной вакцинации.

По словам опрошенных РБК юристов, действующее законодательство не позволит привлекать к ответственности в случае отказа от вакцинации — для этого необходима определенная статья КоАП конкретно для этого вида нарушения. «Принятие подобных законов не просто противоречит действующему законодательству, но еще и играет негативную роль в поддержке самой идеи прививки», — добавил он.

Власти Якутии решили ввести обязательную вакцинацию жителей от COVID-19 после постановления главного санитарного врача республики об обязательной иммунизации населения. В связи с низкими темпами вакцинации глава Якутии Айсен Николаев потребовал ускорить этот процесс. Муниципалитетам и городам было поручено издать соответствующие нормативные акты. Но позже пресс-секретарь главы республики Афанасий Ноев заявил, что обязательной вакцинации от COVID-19 в Якутии не будет, в постановлении санитарного врача речь шла об организации массовой прививочной кампании.