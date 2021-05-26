Мир
 
Последние новости
Посольство Чехии в Москве уволило более 70 россиян
Ученые объяснили нетерпимость людей к бытовому шуму и чавканью
Врачи опровергли связь между зеванием и инфарктом
В США заставят Amazon отвечать за повышение цен в суде
Российское и японское судна столкнулись у побережья Хоккайдо
Внешний вид Дженнифер Лопес в топе и легинсах на улице вызвал споры в сети
Дробыш отказался продюсировать брата Дани Милохина из-за проблем с наркотиками
В РЖД назвали сроки появления в Москве первых беспилотных «Ласточек» 
В России приготовились ввести новые тарифы на теплоснабжение
Новости партнеров

Обнаружена разновидность коронавируса неизвестного происхождения

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pilar Olivares / Reuters

Исследователи университета Сан Паулу обнаружили новую разновидность коронавируса. Об этом сообщает Globo со ссылкой на вице-президента Бразильского общества вирусологии Жоао Песоа Араужу Жуниора.

Как пишет издание, вариант вируса P4 имеет неизвестное происхождение. Впервые он был обнаружен в образце из Мокока, муниципалитета в Сан-Паулу, после чего он получил широкое распространение в Порту-Феррейре. «Определить, является ли он более заразным или опасным, чем обычный вирус, пока невозможно», — отмечает газета.

Также сообщается, что новый вариант Р4 имеет общее происхождение с бразильскими вариантами Р1 и Р2, и распространенным на Филиппинах Р3 — все они относятся к линии B.1.1.28.

Как заявил Араужо Жуниор, сейчас в стране важно признать существование нового штамма коронавируса, поскольку он быстро распространяется в регионе и уже обнаружен в девяти муниципалитетах Сан-Паулу.

Ранее директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин сообщил, что в России выявили 154 образца ранее не описанных штаммов коронавируса. Он отметил, что новые мутации будут изучаться.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Prefeito de Porto Ferreira quer mais vacinas após detecção da variante P4 do coronavírus
В России выявили 154 неописанных штамма коронавируса
Эксперт рассказал о часто приводящих к смерти новых штаммах коронавируса