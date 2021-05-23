Эксперт рассказал о часто приводящих к смерти новых штаммах коронавируса

Новые штаммы коронавируса чаще приводят к смерти заразившихся. Об этом в воскресенье, 23 мая, рассказал руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин в интервью телеканалу «Россия-1», передает ТАСС.

По словам эксперта, некоторые новые мутации вызывают более тяжелое течение заболевания у инфицированных. «Часть пациентов, которая заражается новыми вариантами, чаще умирает, чем от старых штаммов», — отметил Гущин. При этом, о каких именно штаммах идет речь, специалист не уточнил.

Он также подчеркнул, что лучшим способом обезопасить себя от заражения является вакцинация.

Ранее в мае глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России уже были выявлены случаи заражения индийским штаммом коронавируса. До этого стало известно, что в стране между майскими праздниками выявили более 400 случаев британского штамма COVID-19.