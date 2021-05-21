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Попова назвала заслуживающие серьезного внимания штаммы COVID-19

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Фото: Пелагия Тихонова / «Коммерсантъ»

Штамма COVID-19, который сильно влиял бы на течение болезни, пока нет, но британский, южноафриканский и бразильский заслуживают серьезного внимания. Их назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24», передает РИА Новости.

Попова уточнила, что индийский штамм коронавируса пока не входит в данную категорию.

Ранее Попова заявила, что сезонный коронавирус практически уходит из циркуляции в человеческой популяции. По ее словам, это хороший признак, но расслабляться пока рано.

За прошедшие сутки в России выявили 8937 новых случаев коронавируса, общее число заражений с начала пандемии составляет 4 983 845.

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