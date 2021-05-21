Попова заявила об уходе сезонного коронавируса из циркуляции

Сезонный коронавирус практически уходит из циркуляции в человеческой популяции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24», передает РИА Новости.

По ее словам, это хороший прогностический признак, но расслабляться нельзя.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России продолжает быть напряженной. По его словам, регионам рекомендовано принимать решения о введении и снятии ограничений на фоне еженедельного анализа ситуации.

Как объяснил бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев, подъем заболеваемости COVID-19 в России связан с майскими праздниками, и ситуация стабилизируется к концу мая.

За прошедшие сутки в России выявили 8937 новых случаев коронавируса, общее число заражений с начала пандемии составляет 4 983 845.