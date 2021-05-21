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В России за сутки выявили 8937 новых случаев коронавируса

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

В России за прошедший день выявлено 8937 новых случаев коронавируса в 85 регионах. С начала пандемии в стране заразились почти пять миллионов жителей, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

8937
новых случаев COVID-19
выявлено в России за сутки

Больше всего инфицирований за сутки зафиксировано в Москве — 2954. В Петербурге вирус обнаружен у 815 горожан, в Подмосковье — у 753 человек. По одному новому пациенту зафиксировано в Еврейской автономной области и на Чукотке. На два зараженных больше стало в Ненецком округе.

За последние 24 часа в России умерли 389 больных, еще 9350 человек поправились. Всего за время эпидемии скончались 117 739 пациентов, 4,6 миллиона жителей выздоровели.

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