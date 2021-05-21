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В России начнутся испытания вакцины «Спутник V» для детей

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Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости

Исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для несовершеннолетних могут начаться в ближайшие несколько недель, когда будет получено разрешение Минздрава. Об этом глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал в эфире телеканала «Россия 24», сообщает «Интерфакс».

«Надеюсь, в ближайшие несколько дней мы получим ответ на этот вопрос для того, чтобы в ближайшие недели приступить к этому исследованию», — сказал ученый, отметив, что «сама жизнь заставляет задумываться над этим», чтобы защитить детей.

Гинцбург понадеялся, что прививка будет защищать детей не только от известных штаммов коронавируса, но и от будущих его мутаций.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов говорил, что тестирование вакцины на детях должно проводиться среди четырех возрастных групп. Глава службы Анна Попова отмечала, что в России нет необходимости массово вакцинировать несовершеннолетних от коронавируса, так как дети легко переносят болезнь и у них быстро появляются антитела.

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