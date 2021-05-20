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Попова раскрыла самое частое место заражения коронавирусом

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Фото: Tatyana Makeyeva / РИА Новости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова раскрыла самое частое место заражения коронавирусом. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия-1», передает РИА Новости.

По ее словам, самое большое количество случаев заражения коронавирусной инфекцией приходится на домашние очаги. Глава ведомства добавила, что довольно часто россияне заражаются в транспорте.

Попова также рассказала, что в России были выявлены случаи заражения индийским штаммом коронавируса. Она уточнила, что из существующих штаммов один, имеющий «очень значимые мутации», в страну не проник, и распространения его нет. Всего же, по ее словам, в России зафиксировано более десяти случаев инфицирования индийским штаммом.

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