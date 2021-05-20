В мэрии Москвы предложили штрафовать не следящих за здоровьем граждан

Граждан, которые систематически не следят за своим здоровьем, стоит штрафовать. Такое предложение озвучила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во время «Московского онкологического форума», передает «Интерфакс».

«Если человек систематически не хочет заниматься своим здоровьем, то тогда, наверное, частично, какую-то, в том числе, финансовую ответственность он должен нести», — заявила она.

По словам Раковой, необходимо работать над тем, чтобы на человека накладывались определенные обязательства, если он не занимается своим здоровьем. Это может помочь обезопасить других, считает заммэра.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил возможность введения обязательной вакцинации от коронавируса в стране. По его словам, все прививки в России носят добровольный характер, однако в исключительных случаях они могут стать обязательными.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не поднимался вопрос о проведении обязательной вакцинации на фоне пандемии коронавируса.