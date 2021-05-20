Московская мэрия разъяснила слова о штрафах для не следящих за здоровьем

В правительстве Москвы опровергли информацию о том, что заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова захотела ввести штрафы для не следящих за своим здоровьем граждан. Об этом сообщается в Telegram-канале РБК.

Представители мэрии объяснили, что слова Раковой были поняты превратно: говоря о «материальной ответственности», она предлагала не штрафы, а ввод частичной оплаты бесплатных медицинских услуг. «Вице-мэр предположила возможное обсуждение в будущем c экспертным и медицинским сообществом идеи частичного софинансирования гражданином расходов на его лечение, если запущенное состояние стало следствием систематического непосещение врача, непрохождение осмотров», — уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во время Московского онкологического форума предложила штрафовать граждан, которые систематически не следят за своим здоровьем. «Если человек систематически не хочет заниматься своим здоровьем, то тогда, наверное, частично какую-то, в том числе финансовую, ответственность он должен нести», — сказала она.