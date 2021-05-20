Россия
 
Последние новости
Директор заповедника ответил Путину по задевшей его теме Долины гейзеров
Следствие решило доказать статус вора в законе Цезаря его тюремными указами
В США объяснили решение снять санкции против «Северного потока-2»
Семерым медикам предъявили обвинения в смерти Марадоны
Познер вспомнил об интервью Ельцина и назвал его русским красавцем
Зеленский отказался давать характеристику Путину
В России испортились фальшивые деньги
Тест ДНК помог раскрыть убийство 35-летней давности
Клещи оказались переносчиками двух новых вирусов в России
«Почта России» начнет продавать алкоголь
Новости партнеров

Московская мэрия разъяснила слова о штрафах для не следящих за здоровьем

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Данила Егоров / «Коммерсантъ»

В правительстве Москвы опровергли информацию о том, что заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова захотела ввести штрафы для не следящих за своим здоровьем граждан. Об этом сообщается в Telegram-канале РБК.

Представители мэрии объяснили, что слова Раковой были поняты превратно: говоря о «материальной ответственности», она предлагала не штрафы, а ввод частичной оплаты бесплатных медицинских услуг. «Вице-мэр предположила возможное обсуждение в будущем c экспертным и медицинским сообществом идеи частичного софинансирования гражданином расходов на его лечение, если запущенное состояние стало следствием систематического непосещение врача, непрохождение осмотров», — уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во время Московского онкологического форума предложила штрафовать граждан, которые систематически не следят за своим здоровьем. «Если человек систематически не хочет заниматься своим здоровьем, то тогда, наверное, частично какую-то, в том числе финансовую, ответственность он должен нести», — сказала она.

Предыстория: В мэрии Москвы напомнили об ответственности граждан за свое здоровье
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В мэрии Москвы напомнили об ответственности граждан за свое здоровье
Кремль оценил слова Медведева об обязательной вакцинации
Медведев допустил введение обязательной вакцинации от коронавируса