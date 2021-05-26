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Врач раскрыл шансы на защиту от разных штаммов COVID-19 врожденным иммунитетом

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Фото: Pixabay

Врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, что у человека может существовать иммунитет к одному штамму коронавируса, в то время как к другому — отсутствовать. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, существует шанс заразиться одной разновидностью инфекции и оказаться устойчивым к другой, раскрыл специалист и отметил, что врожденная защита есть не только против COVID-19, но и многих других инфекций. «Индивидуально это все возможно, теоретически все возможно», — добавил он.

Ранее молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев объяснил, в чем заключаются различия между первым и вторым компонентом вакцины от коронавируса «Спутник V». Он пояснил, что в разных дозах препарата используются разные аденовирусы, поэтому иммунный ответ на вирус-носитель не мешает при втором уколе, и развивается полноценный иммунный ответ на коронавирусный антиген.

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