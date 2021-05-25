Врач оценил влияние COVID-19 на мужское здоровье

Кандидат медицинских наук, уролог высшей категории, врач урологического отделения Тверской областной клинической больницы Николай Довгилев заявил, что COVID-19 негативно влияет на репродуктивную функцию у мужчин, сообщает «Аргументы и факты».

По словам Довгилева, у мужчин, перенесших коронавирус, наблюдается поражение репродуктивной функции. В течение трех месяцев после болезни им не рекомендуется планировать зачатие ребенка. Врач предполагает, что после принятия лекарственных препаратов от COVID-19 у мужчин меняется состав спермы, поэтому качество сперматогенеза ухудшается.

«Моя медицинская практика также свидетельствует о том, что перенесенная инфекция обостряет хронические воспалительные заболевания урологического характера, в частности простатит. Кроме того, в ряде случаев снижается эректильная функция», —подчеркнул Довгилев.

Ранее врач-сексолог Евгений Кульгавчук описал последствия COVID-19 для интимной жизни. По мнению специалиста, COVID-19 ухудшает выработку тестостерона. Кульгавчук также не исключил ухудшение эректильной функции.