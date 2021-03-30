Глава Минздрава России Михаил Мурашко прокомментировал возможность вакцинации беременных от коронавируса в эфире программы «Док-ток» на Первом канале, передает РИА Новости.

По словам министра, на данный момент в ведомстве только начинают подходить к такому формату использования вакцины. «Исследования по репродуктивной токсичности у нас на этих платформах проведены», — отметил он.

При этом Мурашко подчеркнул, что женщинам, которые планируют беременность, акушеры-гинекологи рекомендуют вакцинироваться. По его словам, на поздних сроках беременности пациентки часто тяжело заболевают. Поэтому имеет смысл пройти вакцинацию до наступления беременности, заключил он.

На данный момент периоды беременности и кормления грудью являются противопоказанием для вакцинации от коронавируса, поскольку для этой категории россиянок не было проведено испытаний.