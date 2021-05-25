В Госдуму внесен проект о включении вакцинации от COVID-19 в календарь прививок

Правительство внесло в Госдуму законопроект о включении вакцинации от COVID-19 в национальный календарь прививок. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к проекту указано, что в этом году планируется привить минимум 60 процентов взрослых граждан, это 69,5 миллиона человек. При этом пока финансирование прививочной кампании от коронавируса шло из резервного фонда правительства. Инициатива позволит закупать вакцины от инфекции за счет федерального бюджета.

В случае принятия закона государству придется выделить в 2021 году дополнительно почти 26,5 миллиона рублей на покупку 29,7 миллиона доз препаратов. «В 2022-2024 годах потребность будет уточняться Минздравом с учетом эпидемической ситуации», — говорится в публикации.

В рамках закупки до конца этого года Минздрав планирует приобрести 17,5 миллиона доз «Спутника V», три миллиона доз «Спутник Лайт», 4,7 миллиона «ЭпиВакКороны», 4,5 миллиона «КовиВака».

Ранее с предложением включить прививки от коронавируса в национальный календарь выступал премьер-министр Михаил Мишустин.

Сейчас в календарь прививок входят вакцинации от гриппа, гепатита В, дифтерии, полиомиелита, коклюша, кори, краснухи, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной и пневмококковой инфекций.