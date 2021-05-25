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Вирусологи предупредили об угрозе новой опасной пандемии

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Оспа обезьян может спровоцировать новые эпидемии и пандемии, заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Его слова передает Ura.ru.

По его словам, необходимо проводить изучение вирусов летучих мышей и грызунов.

При этом, по мнению профессора вирусологии Александра Чепурнова, вероятность передачи оспы от обезьян к человеку очень мала. «Существующая вакцина очень эффективна, но очень реактогенная (вызывает серьезные побочные реакции), ряд ученых продолжает работать», — отметил специалист.

Человек может заразиться вирусом оспы обезьян при контакте со слизистой инфицированных животных, а также с кровью и пораженной кожей. Среди основных симптомов заболевания — сильная головная боль, высокая температура, боли в мышцах, увеличение лимфатических узлов, кожная сыпь.

Ранее Чепурнов заметил, что второй год пандемии коронавируса может оказаться опаснее первого и оставить больше смертей.

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