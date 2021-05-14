Российский вирусолог сравнил опасность первого и второго годов пандемии

Второй год пандемии коронавируса может оказаться опаснее первого и оставить больше смертей. Такое сравнение озвучил профессор вирусологии Александр Чепурнов, передает газета «Взгляд».

Так Чепурнов оценил высказывание генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса, который заявил, что мир ждет еще больше смертей, вызванных осложнениями от коронавируса.

По мнению вирусолога, Гебрейсуса испугал пример Индии, в которой за сутки выявили 414,1 тысячи новых заражений. «Не знаю, насколько предположения главы ВОЗ окажутся реальными, но то, что опасения такие существуют — правда», — сказал он.

По его словам, есть отличный пример Израиля, Англии и США, где идет вакцинация населения. Он указал, что России тоже надо наращивать темпы, чтобы к следующему осеннему подъему, который будет сильнее весеннего, набрать необходимое количество людей с иммунитетом.