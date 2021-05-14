Миру предрекли еще больше смертей из-за коронавируса

Мир ждет еще больше смертей, вызванных осложнениями коронавируса. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.

Глава ВОЗ предрек, что второй год пандемии может стать еще более смертоносным, чем первый. Он подчеркнул, что число жертв COVID-19 уже достигло 3,3 миллиона человек, и есть вероятность, что оно продолжит расти.

Гебрейесус призвал мировое сообщество бороться с пандемией с помощью различных мер. Он попросил государства, производящие большие объемы вакцины от коронавируса, поделиться с остальными странами с помощью международной программы COVAX. Глава ВОЗ назвал ее «самым быстрым путем к обеспечению равноправной вакцинации».

COVAX — это механизм, разработанный для повышения доступности вакцин от коронавируса в мире. В проекте участвуют 172 страны, которые разрабатывают эффективные препараты.

12 мая генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш выступил за признание в ВОЗ российской вакцины против коронавируса «Спутник V». «Я знаю, что такой процесс уже идет», — заявил генсек ООН по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве. По его словам, организация ценит, что Россия предоставила ее сотрудникам возможность привиться препаратом.