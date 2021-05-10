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ВОЗ объявила о выходе заболеваемости COVID-19 в мире на плато

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Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Заболеваемость коронавирусом и смертность от него в мире вышли на плато на неприемлемо высоком уровне, объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Его цитирует ТАСС.

«На глобальном уровне мы сейчас видим выход на плато по числу случаев заболевания COVID-19 и числу смертей. Однако это неприемлемо высокое плато: на минувшей неделе поступили сообщения о более 5,4 миллиона случаев заболевания и почти 90 тысяч умерших», — сказал Гебрейесус.

В апреле глава ВОЗ заявил, что ситуация с распространением коронавируса будет взята под контроль в ближайшие месяцы. «У нас есть инструменты, чтобы взять эту пандемию под контроль в течение нескольких месяцев, если мы будем применять их последовательно и сбалансированно», — пояснил он.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в мире зафиксировали более 158 миллионов случаев заражения коронавирусом, свыше 32 миллионов из них — в США. Скончались в результате заражения почти 3,3 миллиона человек.

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