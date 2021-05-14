Вирусолог заявил о необходимости новых лекарств от коронавируса

Вскоре коронавирус может стать сезонным заболеванием, а для его лечения потребуются новые препараты, заявил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Сомова, профессор департамента фундаментальных исследований Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов. Его слова передает «Интерфакс».

«Не приходится рассчитывать, что вирус исчезнет в ближайшие годы. Вероятнее, превратится в один из элементов сезонной заболеваемости, как это произошло со свиным гриппом», — заявил он. По словам вирусолога, рано или поздно появятся резистентные варианты [вируса], поэтому придется искать новые препараты.

Щелканов также указал, что вакцинация от коронавируса будет полезна переболевшим. «Она будет менее эффективна, чем для человека, который не болел, в плане прироста титра нейтрализующих антител», — заключил специалист.

Ранее глава отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Александр Бутенко заявил, что заражение коронавирусом после прививки может произойти в том случае, если человек вакцинировался уже будучи инфицированным. По его словам, также заболеть COVID-19 можно в период, когда иммунитет после вакцины еще не сформировался.