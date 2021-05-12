Вирусолог объяснил случаи заражения коронавирусом после вакцинации

Заражение коронавирусом после прививки может произойти в том случае, если человек вакцинировался уже будучи инфицированным. Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил глава отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, вирусолог Александр Бутенко.

По его словам, также заболеть COVID-19 можно в период, когда иммунитет после вакцины еще не сформировался.

Бутенко объяснил, что некоторые люди невосприимчивы к вакцинам, из-за чего у них не образуются антитела. Он отметил, что это индивидуальная особенность, которая не так часто встречается.

Полная гарантия иммунитета, добавил вирусолог, образуется после двух прививок с интервалом в 21 день. При этом же врач сказал, что COVID-19 у вакцинированных проходит либо бессимптомно, либо в легкой форме.

Ранее российский вирусолог объяснил слова премьера Михаила Мишустина о «санитарном щите». По словам Бутенко, это обычные санитарные меры и защита от нежелательных последствий пандемии. В марте он заявил, что из-за мутаций вируса человек может заразиться двумя штаммами коронавируса сразу.