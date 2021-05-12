Вирусолог объяснил создание «санитарного щита» в России

Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Александр Бутенко рассказал, что под «санитарным щитом», о создании которого заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, имеются в виду обычные санитарные меры и защита от нежелательных последствий пандемии. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Я думаю, это образное выражение — "санитарный щит". Имеется в виду защита от нежелательных последствий, от дальнейшего развития эпидемии, разные принятые меры», — предположил специалист.

Среди таких мер он назвал вакцинацию, восстановление переболевших людей, так как осложнения остаются у многих, а также контроль за теми, кто перемещается по стране и миру.

Особое внимание вирусолог обратил на обследование населения на антитела к коронавирусу. «Важно сейчас знать реальную иммунную прослойку населения. Она определяет многие вещи, в том числе то, где ситуация более благоприятная, где прослойка иммунная выше, где ниже», — объяснил Бутенко.

Премьер-министр Михаил Мишустин во время ежегодного отчета правительства перед депутатами Госдумы заявил, что Россия приступила к созданию мощного «санитарного щита». По его словам, стране сейчас важно сделать выводы на будущее и усвоить уроки пандемии, чтобы не допустить подобного впредь.

Ранее президент России Владимир Путин назвал ситуацию с коронавирусом в стране стабильной.