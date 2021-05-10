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Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

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Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин оценил ситуацию с коронавирусом в стране. По его словам, обстановка сейчас стабильная, передает «Интерфакс».

«У нас все, как говорят, на полке лежит, не поднимается, держится на том уровне, на котором сложилось за предыдущее время», — сказал он. Путин добавил, что ежедневно COVID-19 заболевает более восьми тысяч человек. Чтобы преодолеть пандемию и ее последствия нужно активнее проводить тестирование и прививочную кампанию.

Также Путин прокомментировал ход вакцинации. По его словам, прививку сделали уже порядка 21 миллиона человек.

К понедельнику, 10 мая, в стране выявили 8465 новых случаев заражения. Большая часть заражений приходится на Москву (2896 случаев), Санкт-Петербург (724), Московскую область (649).

Сам президент сообщал, что сделал прививку. Первую часть — 23 марта, а вторую — 14 апреля. Название двухкомпонетной вакцины, которой привили Путина, Кремль раскрывать не стал. Сам Путин сказал, что сейчас у него «хороший уровень антител» после прививки от коронавируса.

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