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В России выявили 8465 случаев заражения коронавирусом за сутки

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России за последние 24 часа зафиксировали 8465 случаев заражения коронавирусом. Об этом на своем сайте сообщает оперативный штаб.

Число выздоровевших за последние сутки составило 6774. Скончался из-за осложнений, вызванных COVID-19 еще 321 человек.

Большая часть заражений приходится на Москву (2896 случаев), Санкт-Петербург (724), Московскую область (649). Меньше всего инфицированных в Республике Тыва (6), Магаданской области (4) и Республике Алтай (4).

Всего в России к 10 мая было выявлено 4 888 727 заразившихся. Умерли — 113 647 человек.

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