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В замке Дракулы открыли пункт вакцинации от COVID-19

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Фото: Castelul Bran / Facebook

В замке Бран в Румынии, известном как замок графа Дракулы, открыли пункт бесплатной вакцинации от COVID-19. Об этом сообщается на странице достопримечательности в социальной сети Facebook.

Вакцинация будет проводиться в рамках марафона каждую пятницу, субботу и воскресенье мая. Прививать всех желающих будут препаратом, разработанным компаниями Pfizer и BioNTech без предварительной записи.

Всем привитым будут выданы специальные дипломы о прохождении вакцинации в замке Бран. Кроме того, они получат бесплатный билет на посещение выставки средневековых орудий пыток.

На отдельной странице в Facebook, посвященной марафону, уточняется, что вакцинацию будут проводить сотрудники мобильной медицинской бригады. Акция организована совместно с Управлением общественного здравоохранения города Брашова, местным центром для престарелых и префектурой Брашова.

Ранее губернатор американского штата Нью-Джерси Фил Мерфи пообещал жителям бесплатное пиво за прививки от коронавируса. По бокалу пива раздадут каждому взрослому, который сделает прививку в мае. Сертификат о вакцинации нужно будет предъявить в одну из принимающих участие в акции пивоварен.

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