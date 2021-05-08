Женщина привилась AstraZeneca и покрылась синяками

Жительница Австралии сделала прививку от коронавируса препаратом британо-шведской компании AstraZeneca и попала в больницу со страшными пятнами и синяками на теле. Об этом сообщает Daily Mail.

Так, дочь 80-летней Морин ДеБойк (Maureen DeBoick) заметила, что пятна появились на языке, а затем начали проявляться по всему телу. «Везде, где она касалась своего тела, сразу появлялся огромный темный синяк», — рассказала женщина.

У ДеБойк резко упало количество тромбоцитов, в больнице ей сделали два переливания крови. Врачи предполагают, что женщине придется удалить селезенку. По мнению медиков, состояние австралийки вероятнее всего связано с вакциной AstraZeneca. Уже было решено, что вторую дозу ей вводить не будет, а расследованием ситуации занялся депздрав Западной Австралии.

Ранее сообщалось, что молодая женщина умерла в Германии после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. 32-летняя немка умерла 9 марта, через несколько дней после вакцинации против COVID-19. Проведенное вскрытие и дополнительное изучение тела подтвердили подозрение, что она скончалась от побочных эффектов: причиной смерти стало нарушение свертываемости крови с последующим кровоизлиянием в мозг.

Некоторые страны Европы приостановили или запретили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за обнаружения тромбоза у привившихся пациентов. Между тем создатели вакцины настаивают на ее безопасности. В компании заявляли, что детальное изучение состояния здоровья более 17 миллионов человек после вакцинации показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.