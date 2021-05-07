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В Германии отказались использовать AstraZeneca только для лиц старше 60 лет

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Фото: Lim Huey Teng / Reuters

Власти Германии отказались использовать вакцину от коронавируса британско-шведской фирмы AstraZeneca только для лиц старше 60 лет. Об этом заявил глава Минздрава страны Йенс Шпан, его цитирует РИА Новости.

Теперь решение о назначении препарата будут принимать врач и пациент.

«Мы приняли решение полностью снять принцип использования вакцины AstraZeneca в соответствии с группами приоритета. Это значит, что при вакцинации в частных врачебных кабинетах врач решает, кто и когда будет привит, по его оценке. Он будет решать с прививающимся, какая вакцина для него подходит. После пояснения врача и индивидуального решения возможно проведение вакцинации», — сказал Шпан.

Министр отметил, что такое решение поможет быстрее и гибче проводить вакцинацию в частных врачебных кабинетах.

Ранее 6 мая препарат от Moderna победил в номинации «Лучшая вакцина от COVID» Всемирного конгресса вакцин-2021. «Спутник V» и препарат AstraZeneca попали в шорт-лист номинации, кроме того, «весьма высокую оценку» получила вакцина от компаний Pfizer и BioNTech. Критерии отбора и выбора победителя неизвестны.

27 апреля первый случай смерти после вакцины AstraZeneca был зафиксирован в Канаде. Также стало известно, что в Великобритании за неделю почти вдвое увеличилось количество тех, у кого образовались тромбы после введения препарата от AstraZeneca.

Некоторые страны Европы, в том числе Германия, приостановили или запретили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за обнаружения тромбоза у привившихся пациентов. Между тем создатели вакцины настаивают на ее безопасности. В компании заявляли, что детальное изучение состояния здоровья более 17 миллионов человек после вакцинации показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.

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