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Молодая немка умерла после прививки AstraZeneca

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Фото: Henry Nicholls / Reuters

Молодая женщина умерла в Германии после вакцинации от коронавируса препаратом, разработанным британо-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Об этом сообщает WDR.

Инцидент произошел в округе Херфорд в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия. 32-летняя немка умерла 9 марта, через несколько дней после вакцинации против COVID-19. Проведенное вскрытие и дополнительное изучение тела подтвердили подозрение, что она скончалась от побочных эффектов: причиной смерти стало нарушение свертываемости крови с последующим кровоизлиянием в мозг.

В Херфорде заявили, что глубоко обеспокоены произошедшим. «С помощью вакцинации она хотела защитить себя и, прежде всего, других людей», — указали в администрации округа.

Ранее первый случай смерти после вакцины AstraZeneca зафиксирован в Канаде. До этого сообщалось, что в Великобритании за неделю почти вдвое увеличилось количество тех, у кого образовались тромбы после введения препарата от AstraZeneca.

Некоторые страны Европы, в том числе Германия, приостановили или запретили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за обнаружения тромбоза у привившихся пациентов. Между тем создатели вакцины настаивают на ее безопасности. В компании заявляли, что детальное изучение состояния здоровья более 17 миллионов человек после вакцинации показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.

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