Ученые предупредили о риске смертельной болезни мозга из-за вакцины Pfizer

Американские ученые предупредили, что вакцина против коронавируса от компании Pfizer/BioNTech вызывает долгосрочные неврологические нарушения, вплоть до смертельных болезней Альцгеймера и Лу Герига. Исследование опубликовано в журнале Microbiology & Infectious Diseases.

Специалисты выяснили, что препарат от COVID-19 может вызывать заболевания, связанные с прионами, которые, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), являются нейродегенеративными заболеваниями, повреждающими мозг.

В то же время в документе указывается, что текущие вакцины против SARS-CoV-2 на основе РНК были одобрены в США по экстренному приказу без обширных долгосрочных испытаний на безопасность.

Как считают ученые, мРНК навсегда изменяет человеческую ДНК. Генетически модифицированные белки, которые используются в препарате Pfizer, интегрируются в геном человека, и навсегда остаются там. То есть, если человеку ввели этот препарат, то пути назад уже нет, подчеркнули исследователи.

В США также начали прививать население препаратами компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. В Великобритании было одобрено использование вакцин Pfizer и AstraZeneca.